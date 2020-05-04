هند صبري تنضم لشبكة Netflix بمسلسل كوميدي

متابعة بتجــــــــرد: كشفت شبكة Netflix عن تعاقدها مع الفنانة التونسية هند صبري، لتقديم عمل درامي جديد، وذلك في سابقة تحدث للمرة الأولى، بأن يكون التعاقد مع الفنان نفسه.

المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، وسيتم عرضه عبر منصة Netflix العام المقبل ٢٠٢١، من بطولة هند صبري، وستتولي تنفيذه أيضا من خلال شركتها Salam production.

اختارت “نتفليكس” الفنانة هند صبري الشهر الماضي ضمن 55 نجمة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضمن مشروع “لأنّها شاهدت”، وتشمل القصص التي ألهمت النساء اللواتي قدمنّ أعمالاً لاقت استحسان الجمهور، مع كل من صوفيا لورين، وسلمى حايك، وياليتزا أباريشيو، وميلي بوبي براون، ولوري نان، ولانا كوندور، وبيترا كوستا، وآفا دوفرناي، كما عرضت الشبكة عددا كبيرا من أعمال هند صبري، آخرها فيلمي “الكنز” و”الجزيرة”.