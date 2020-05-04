فيديو من كواليس “بـ100 وش” يثير ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي

متابعة بتجـــــــــرد: نشر الفنان إسلام إبراهيم، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، ظهر فيه نجوم مسلسل “بـ100 وش”، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، يعيشون أجواء كوميدية طريفة في كواليس تصوير مشاهد العمل الرمضاني.

وظهر في المقطع إسلام وهو يغني ويرقص بكواليس المسلسل، وشاركه الرقص الفنان آسر ياسين، والفنانة نيللي كريم، والفنانة علا رشدي، وعدد آخر من نجوم وطاقم عمل المسلسل.

والمسلسل من بطولة نيللي وآسر ومصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.

وتجسد نيللي كريم شخصية كوميدية تدعي “سكر” تعمل في صالون حريمي، إلا أنها تستهوي النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جني الأموال، تجعلها تتمكن من شراء “كوافير” خاص بها وتتوالى الأحداث، مسلسل “بـ100 وش” تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض في رمضان الماضي، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره في الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.