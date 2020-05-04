مرتضى منصور يهاجم رامز جلال: “ما يفعله بلطجة”

متابعة بتجـــــــــرد: في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج “حضرة المواطن” عبر قناة “الحدث اليوم”، أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، أن ما تفعله قناة “mbc مصر” والفنان رامز جلال، مقدم برنامج “رامز مجنون رسمي”، هو بلطجة على الدولة، وعدم انصياع لقرار نقابة الإعلاميين، بمنعه من الظهور.

وأضاف، أنه لا يوجد أحد من ضيوف برنامج “رامز مجنون رسمي” تعاقد مع الفنان رامز جلال، وكافة الضيوف تعاقدوا في الظهور مع الإعلامية أروى، وهو ما يعد تدليساً.

وأوضح أن حديث محامي قناة “mbc مصر” عبثي، وكان يجب طرد القناة والعاملين بها من مصر، وعلى هيئة الاستعلامات إلغاء ترخيص القناة، فمصر فوق أي شخص وأي مؤسسة.

وكشف عن أن تعاقد القناة مع هيئة الاستعلامات يؤكد التزام القناة بالقانون المصري، وفسخ العقد في حالة بث القناة أي مواد تحتوى على عنف أو إهانة للمصريين، مؤكدًا: “رامز جلال عنده خطة لبهدلة العرب كلهم”.