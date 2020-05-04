دبي تُطلق مبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم

متابعة بتجــــــــرد: أطلقت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برج خليفة، مبادرة لجمع التبرعات للمتضررين من فيروس كورونا المستجد في الإمارات، تقوم على إضاءة مصباحٍ على واجهة برج خليفة كلما حصل تبرع جديد.

وفي التّفاصيل، فأُضيء ما يصل إلى 180 ألف مصباحٍ في 18 طابقاً من برج خليفة البالغ ارتفاعه 828 متراً، وهو الأعلى في العالم، في غضون الـ 24 ساعة الأولى من إطلاق الحملة نهار السبت.

وبذلك، ستساعد التبرعات، التي حُصدت حتى الأحد، على توفير 180 ألف وجبة للمتضررين من فيروس كورونا في الإمارات العربية المتحدة، كجزء من حملة “10 مليون وجبة” الّتي تهدف إلى إضاءة أضواء برج خليفة البالغ عددها 1.2 مليون في رسالة أمل وتضامن والّتي تمثّل كل منها وجبة طعام.

كما تعرض واجهة البرج رسائل ضوئية ملهمة تركّز على الإنسانية ومبادئ التعاون والتضامن، بالتزامن مع المناسبات المختلفة التي تحتفل بها دبي والإمارات والعديد من دول العالم.