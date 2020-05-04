كورونا يفسد احتفال كاتي بيري بمولودتها القادمة

في ابريل الفائت، كشفت مغنية البوب الأميركية كاتي بيري، أنها تنتظر طفلة من خطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم.

لكن يبدو أن تفاصيل الحمل والإنجاب تسيطران على “بيري”، حيث اكدت في لقاء مباشر مع جمهورها أنها حقًا ممتنه على كل شيء على الرغم من تواجدها بالحجر المنزلي الذاتي خوفًا من انتشار فيروس كورونا .

وأشارت كاتي بيري أن في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم لا تعلم إذا كانت ستحتفل بالـ ” baby shower ” الخاص بطفلتها القادمة.

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وكانت كاتي بيري قد أرجأت حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته في شهر حزيران/يونيو المقبل في اليابان وذلك بسبب إنتشار فيروس كورونا.

وكان بلوم وبيري، قد أعلنا خطوبتهما في عيد الحب في فبراير 2019 بعد عامين من علاقة الحب التي جمعتهما.

نذكر ان اورلاندو بلوم انفصل عن زوجته عارضة الازياء الشهيرة ميرندا كير عام 2003 بعد ثلاث سنوات من الزواج ولهما ولد يدعى Flynn.

اما كاتي بيري فقد تزوجت الممثل البريطاني راسل براند لكنها تطلقت منه مطلع عام 2012 بعد زواج دام 24 شهراً. كما دخلت بعلاقة غرامية مع جون ماير ولكنها انفصلت عنه عدة مرات.