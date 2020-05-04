هيفاء حسين بتعليق مفاجئ بعد عشر سنوات زواج من حبيب غلوم

May 04, 2020
احتفلت الممثلة البحرينية هيفاء حسين بعيد زواجها العاشر من الفنان الاماراتي حبيب غلوم.
ونشرت هيفاء صورة لها مع زوجها وكتبت: “عشر سنوات مرت بسرعة عسى تبطي سنينك يا الغالي .. كل عام وانت كل شي في حياتي ٢٠٢٠/٥/٤”. ليرد عليها بقلبين.
وكانت هيفاء حسين وحبيب غلوم قد رُزقا بتوأم بنت وصبي.
واطلق الثنائي على التوأم اسم “سلطان وجواهر”.
الجدير بالذكر أن الفنانة هيفاء حسين لديها ولد يدعى “سعد” من زواج سابق. وقد ارتبطت بزوجها الفنان الإماراتي د. حبيب غلوم عام ٢٠١٠.
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