هيفاء حسين بتعليق مفاجئ بعد عشر سنوات زواج من حبيب غلوم

احتفلت الممثلة البحرينية هيفاء حسين بعيد زواجها العاشر من الفنان الاماراتي حبيب غلوم.

ونشرت هيفاء صورة لها مع زوجها وكتبت: “عشر سنوات مرت بسرعة عسى تبطي سنينك يا الغالي .. كل عام وانت كل شي في حياتي ٢٠٢٠/٥/٤”. ليرد عليها بقلبين.

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وكانت هيفاء حسين وحبيب غلوم قد رُزقا بتوأم بنت وصبي.

واطلق الثنائي على التوأم اسم “سلطان وجواهر”.

الجدير بالذكر أن الفنانة هيفاء حسين لديها ولد يدعى “سعد” من زواج سابق. وقد ارتبطت بزوجها الفنان الإماراتي د. حبيب غلوم عام ٢٠١٠.