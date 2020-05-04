خاص- أخيرًا فعلتها داليدا خليل

على مدار أشهر، تألقت النجمة اللبنانية داليدا خليل في دور “تالين” في مسلسل “سرّ” الذي عرض عبر شاشة MBC4، حيث استطاع العمل أن يحقق نسبة مشاهدة ساحقة، متصدراً المراتب الاولى لعدة أسابيع.

وبعد ان صرّحت داليدا قائلة “أن مسلسل “سرّ” خطوة مهمة جداً في حياتها الفنية”، استفتى موقع “الخليج 365” القراء بالسؤال التالي: “مسلسل سرّ كان تتويجًا لموهبة داليدا خليل؟”.

أتت النتيجة 64% موافق و38% غير موافق وذلك بعدما صوت أكثر من خمسة آلاف متابع خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.

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وكانت داليدا قد عبّرت في اتصال معنا عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل “سرّ”. وأكدت الى أنها فخورة بتواجدها في هذا العمل الدرامي الذي جمع اللبناني والسوري والمصري. وأضافت أنها سعيدة جداً بالثقة التي وضعها فيها المنتج، بالاضافة الى الخبرة التي اكتسبتها من النجم بسام كوسا وباقي الزملاء الممثلين.

نذكر أن “خليل” بدأت من جديد تحصد نجاح المسلسل بعرضه الثاني على قناةLBCI ، التي اختارت ان يكون “سرّ” ضمن شبكة مسلسلات شهر رمضان المبارك، وذلك بعدما دخل قائمة التراند في لبنان لأكثر المسلسلات مشاهدة على تويتر.

مسلسل “سرّ” الذي يضم نخبة من وجوه الدراما اللبنانية والسورية على رأسهم الفنانان القديران فادي ابراهيم وبسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل، وسام حنا، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، نيكول جوي فارس وسواهم. تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات. من إنتاج “ميديا هاوس بيكتشرز”.