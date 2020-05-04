May 04, 2020
كشف الممثل هشام سليم، عن تحول ابنته نورا الى ذكر بعد عملية تحول جنسي في تصريح تلفزيوني جريء ومفاجئ.
أكد “سليم” أن نورا أصبحت ذكرًا الىن بعد أن كانت أنثى واسمها نور، قائلاً: “بنتي نورا بقت ابني نور وربنا اللي عايز كدة، وهي بتتحول جنسيًا حاليًا، وأنا مستغربتش أبدًا أنها تتحول جنسيًا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت علطول بشك في الحكاية دي”. وأضاف “في يوم من الأيام قالت لي أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة والآن 26 سنة”.
وشدد هشام سليم أن قرار ابنته بالتحول الجنسي الى ذكر شجاعة منها خاصة أننا نعيش في مجتمع يرفض مثل هذه العادات. وأكد أن جميع عائلته تعامل ابنته الآن على أنها ذكر ويشجعونها على استكمال حياتها كـ ولد، معبرًا عن دعمه لأي عائلة تعاني من هذه الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر هشام سليم في أجرأ تصريحاته: ابنتي متحولة جنسيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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