أحمد العوضي يعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز

بشكل مفاجئ، أعلن الممثل أحمد العوضي زواجه عبر حسابه الشخصي على موقع فايسبوك دون الإشارة الى هوية زوجته إلا أن الكل يرجح أنها الممثلة ياسمين عبد العزيز.

يأتي هذا الاعتراف بعد إعلان الثنائي ارتباطهما على مواقع التواصل قبل نحو شهرين، وذلك بعدما نشرت ياسمين صورة للعوضي معلقة “بحبك يا أحمد”، ليرد عليها بصورة لها وتعليق “بحبك يا ياسمين”، إلا أنهما لم يكشفا عن هذا الارتباط إذا كان خطوبة أو زواج.

هنا دخل الجمهور في حيرة كل الفترة الماضي خاصة فى ظل دعمهما الدائم لبعضهما على مواقع التواصل وتبادل الكلام الرومنسي والغزل بينهما.

نذكر أنه يعرض للممثلة ياسمين عبد العزيز مسلسل “ونحب تانى ليه”. أما أحمد العوضي يعرض له مسلسل “الاختيار” وذلك خلال شهر رمضان.