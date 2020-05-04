خاص- المخرج ايلي الرموز: فاجعة وصدمة في “لو ما التقينا”، اقرأ أسرار المسلسل

مع بداية شهر رمضان، بدأت شاشتا bein دراما وتلفزيون يو تي في العراقي بعرض المسلسل اللبناني “لو ما التقينا” كتابة ندى عماد خليل، اخراج ايلي الرموز، منتج منفذ المخرجة كارولين ميلان، إنتاج شركة “غولد فيلمز” كأول إنتاج لها.

لمعرفة تفاصيل انطلاقة المسلسل بعد أيام من شهر رمضان، تواصل موقع “الخليج 365” مع المخرج الشاب ايلي الرموز الذي أكد عبر موقعنا على الأصداء الإيجابية التي يتلقاها يومياً من المشاهدين الذين يشيدون بالعمل من دول عربية وكندا وفرنسا وعدة دول أخرى، مضيفاً أن المسلسل لبناني بإمتياز، ما يعتبره نجاحاً مضاعفاً له ولكل فريق العمل.

ورداً على سؤال كيف يصف الانطلاقة وتفاعل الجمهور مع “لو ما التقينا”؟ أكد المخرج اللبناني ان المسلسل استطاع أن يحقق خرقاً في عرضه على محطة خليجية تعتبر عالمية خاصة ان هذا أول عمل لشركة الانتاج والممثلين لبنانيين. وباعتقاده هذا كافٍ لتكون الإنطلاقة جيدة للعمل كمخرج وكشركة انتاج.

وحول التعامل مع النجمين يوسف الخال وسارة أبي كنعان؟ لفت “الرموز” ان التعامل مع النجمين كان جيداً لأن مشاهدهما امتزجت بالإحساس والكيمياء والتناغم، مضيفا أن يوسف الخال نجم ترفع له القبعة حيث جسد شخصيته بكل احترافية واتقان، أيضاً نفس الشيء مع سارة أبي كنعان التي تتمتع بإحساس رائع وردة فعلها لافتة جداً في المشاهد. مشدداً على استمتاعه بكل مشهد معها.

وحول العقبات التي واجهته كمخرج اثناء التصوير؟ أكد أن العقبات التي واجهته تتعلق فقط بوضع البلد حينها حيث كانت الطرقات مقطوعة بسبب انتفاضة 17 تشرين الاول 2019 ولكن في موقع التصوير الأجواء كانت رائعة والترابط واضح بين كل فريق العمل الذي كان يعمل كعائلة وذلك كي يُبصر المسلسل النور بطريقة ترضي كل الأذواق.

المخرج ايلي الرموز تطرق أكثر الى مسلسل “لو ما التقينا”، ولفت أنه يتناول مواضيع اجتماعية لبنانية بإمتياز، حيث يعيش بطل المسلسل يوسف الخال عقدة نفسية دخلت في صلب عقله وطفولته الى حين اللقاء بـ سارة أبي كنعان التي تحاول مساعدته على التخلص من هذه العقدة، بالاضافة الى عدة مواضيع أخرى منها الخيانة، العنف والألم الذي يعيشه المواطن ما يجعل المشاهد يتفاعل مع كل المواضيع لأنها من واقع وصلب الحياة.

ورداً على سؤال حول نهاية المسلسل؟ كشف “الرموز” حصرياً لـ “الخليج 365” ان هناك نهايتان للمسلسل بحسب وجهة نظره، الأولى يراها بحلقة ضمن آخر عشر حلقات حيث سيتفاجأ المُشاهد بفاجعة وصدمة، والنهاية الثانية في الحلقة الاخيرة حيث الفرحة ستجمع الجميع.

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ومن كم حلقة مؤلف المسلسل؟ وهل سيكون له جزء ثان؟ لفت ايلي الرموز ان المسلسل مؤلف من ثلاثين حلقة فقط، ولكن في حال ارتأت الكاتبة ندى عماد خليل أن تقدم جزءاً ثانياً فالقرار يعود لها، موجهاً لها التحية عبر الخليج 365.

يعتبر المخرج ايلي الرموز من أصغر المخرجين اللبنانيين حيث لا زال المشوار امامه طويلاً في عالم الفن ولكن استطاع أن يثبت جدارته من خلال “لو ما التقينا” ما يُبشر بقدوم مخرج واعد الى الساحة الدرامية.

عن هذا الموضوع، تمنى ايلي الرموز أن يطل كل عام بعمل جديد يعجب الناس وينال ثقتهم وان يتقدم الى الأمام مع كل خطوة يقوم بها لأنه كمخرج لديه رسالة تقديم صورة مبهرة يتعلق بها المُشاهد.

ورداً على سؤال ماذا يتابع في رمضان؟ لفت “الرموز” أنه يتابع مسلسل “أولاد آدم” ومسلسل “النحات” ولا يستطيع متابعة مسلسلات أخرى بسبب انشغاله بالمونتاج.

في النهاية، شكر ايلي موقع “الخليج 365”، كما شكر شركة الانتاج “غولد فيلمز” والكاتبة ندى عماد خليل على التعاون بينهم في هذا العمل والنجاح الذي يحققه المسلسل، بالاضافة الى نجاح تتر المسلسل الذي يقدمه الفنان عامر زيان بعنوان “تغيرت كتير” كلمات أحمد ماضي ألحان دوغو كيلش”اوديو برودكشين” توزيع ناصر الأسعد.

نذكر اخيرًا ان مسلسل “لو ما التقينا” من بطولة يوسف الخال، سارة أبي كنعان، فيفيان أنطونيوس، يوسف حداد، طوني عاد، لارا خوري، ناتاشا شوفاني، جوزيف حويك، والمخضرمين: نوال كامل، نعمة بدوي، عصام الأشقر، رندا كعدي، ختام اللحام، وأدوار لافتة: ميرنا مكرزل، فيصل اسطواني، عماد فغالي وغيرهم من النجوم الدراما اللبنانية.