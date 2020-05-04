آمبر هيرد تفجع بوفاة والدتها.. وهذا ما قالته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الممثلة الأمريكية، آمبر هيرد، وفاة والدتها "بايج هيرد" في منشور عبر حسابها على "إنستغرام".

وكتبت نجمة "أكوامان" البالغة من العمر 34 عامًا منشورًا حزينًا عن وفاة والدتها يضم صورًا لهما معا: "إنني حزينة ومدمرة بشكل لا يعتقده أحد بخسارة أمي بايج هيرد".

وأضافت: "لقد تركتنا في وقت مبكر للغاية، سأفتقدها من أعماق قلبي، قلبها المفتوح الذي لا يهتز جعلها أجمل امرأة عرفتها على الإطلاق.. من الصعب أن أتخيل الأمر، لكني أشعر بأنني محظوظة حقًا لكوني ابنتها وقد أعطت لي هدية وهي الضوء الذي ألقته على الجميع".

وتابعت: "هذا وقت مؤلم بشكل لا يمكن تصديقه، أتذكر ما يمكن أن ينجينا جميعًا وهو الحب.. إن اللطف والدعم والسخاء الذي تلقيته أنا وأختي من الأصدقاء والعائلة كان منقذًا لروحنا".

تضمن منشور آمبر صورة قديمة لها عندما كانت طفلة، بينما كانت والدتها تحملها، ويمكن رؤية والدها ديفيد هيرد في الخلفية، ونشرت أيضًا صورة حديثة بالأبيض والأسود لهما.

تأتي وفاة والدة هيرد في الوقت الذي لا تزال تواجه معركتها القانونية ضد زوجها السابق جوني ديب، وكان قد عانى هو الآخر أيضًا في عام 2016 من وفاة والدته بعد مرض طويل.

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كانت قد قامت بيج 63 عامًا، وزوجها بتربية آمبر في تكساس، إلا أنها تمردت في نهاية المطاف ضد القوانين الاجتماعية المحافظة للولاية، وانتقلت إلى مدينة نيويورك لمتابعة عملها كعارضة للأزياء، قبل التوجه إلى لوس أنجلوس للعمل في صناعة السينما.

كانت آمبر في بعض الأحيان تنشر صورًا لوالدتها، وكان آخر ظهور لها عبر حسابها في الـ 8 من مارس عندما نشرت صورة لوالدتها، التي كانت تعمل كباحثة على الإنترنت، وشقيقتها ويت في اليوم العالمي للمرأة.

كانت قد تصدرت آمبر هيرد عناوين الصحف العالمية في الآونة الأخيرة بسبب خلافها مع طليقها النجم جوني ديب وسط عدد كبير من اتهامات بالعنف المنزلي الذي وصل إلى إصابات بالغة.

وكان قد التقى الزوجان السابقان في فيلم The Rum Diary، في عام 2011، وتزوجا بعد أربع سنوات وانفصلا في مايو 2016.

بعد سنوات من تبادل الاتهامات بين النجم العالمي جوني ديب وطليقته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد والتي وصلت للقضاء، خسرت هيرد دعواها القانونية للحصول على تعويض للتشهير بقيمة 50 مليون دولار.