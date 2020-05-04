سلمى حايك تتأثر بكورونا.. ما مصير فيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعد فيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard مُحاكاةً ساخرة واستمرارية لأحداث الجزء الأول من الفيلم الذي تمّ إطلاقه في عام 2017 والذي حمل اسم The Hitman’s Bodyguard، وهو من إخراج باتريك هيوز، وكتب حواره كُل من توم أوكونور وفيليب ميرفي.

ففي عام 2018، صدر تقريرٌ هوليووديّ يُفيد بأن النجوم سلمى حايك وراين رينولدز وصامويل جاكسون كانوا يُجرون المُحادثات لأجل إطلاق جُزءٍ ثانٍ من الفيلم بعنوان The Hitman’s Wife’s Bodyguard "أي الحارس الشخصي لزوجة القاتل المُستأجر".

وانطلاقًا من من تلك النقطة، أكد الثلاثي بشكل رسمي على أنهم سيعملون على إطلاق جُزءٍ ثانٍ من الفيلم.

وفي مارس 2019، تقرر انضمام نجوم آخرون إلى الفيلم، أمثال مورجان فريمان وأنطونيو بانديراس وفرانك غريلو وتوم هوبر. وبالفعل بدأت عمليات التصوير في أوروبا وإيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وبلغاريا والمملكة المتحدة في نفس الشهر.

وكان من المُقرر أن يتم إطلاق الفيلم في صالات السينما العالمية في الـ 28 من شهر أغسطس لعام 2020، لكن وبسبب جائحة فايروس كورونا، قررت شركة Lionsgate أن تُؤجّل موعد إطلاق الفيلم إلى جانب أفلامٍ أخرى، على أن يكون الموعد الجديد في عام 2021.

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أمّا عن الممثلين المُشاركين في الفيلم وأدوارهم، فهم كل من سلمى حايك بدور سونيا كينكايد، وريان رينولدز بدور مايكل برايس، وبارتول جروزديك في دور الشاب مايكل برايس، وصموئيل جاكسون بدور داريوس كينكايد، وريتشارد أوورد بدور السيد سيفرت، وتوم هوبر بدور ماجنوسون، وكريستوفر كاميياسو بدور زينتو، وغابرييلا رايت بدور فيرونيكا، إلى جانب كل من أنطونيو بانديراس ومورغان فريمان.

أمّا عن حبكة الفيلم، فقد تمّ تسريب بعض التفاصيل عنها، والتي تقول بأنّه بعد ثلاث سنوات من اللقاءات التي تمت في الفيلم الأساسي، يُبقي الحامي مايكل برايس زمالته مع القاتل داريوس كينكايد عندما يبدآن في تجربة أخرى لإنقاذ سونيا، شريكة داريوس، من التحذيرات الجديدة.

يُذكر أنّه تصدّرت النجمة العالمية "سلمى حايك" عناوين الصّحف والمجلّات العالمية مُؤخرًا عندما نشرت عبر حسابها على إنستغرام فيديو لنفسها وهي تحضّر "سموثي" صحّي يحتوي على الليمون الغني بفيتامين سي، وهو واحدٍ من الكثير من النشاطات التي تُشاركها سلمى مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتمضية الوقت أثناء الحجر الصّحي.