شقيق ياسمين عبدالعزيز يتجاهل زواجها من أحمد العوضي ويهاجم الأخير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شن الفنان المصري الشاب وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، هجومًا على الفنان أحمد العوضي، رغم أنه لم يذكر اسمه صراحة إلا أن حديثه ينطبق عليه إضافة إلى أن تعليقات المتابعين كشفت أنه المقصود، وذلك بسبب الأداء الذي يجسده العوضي في شخصية "هشام عشماوي" بمسلسل "الاختيار" الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة ويعرض في رمضان الجاري، معارضًا تعابير وجهه الثابتة التي يظهر بها.

وجاء هجوم وائل عبدالعزيز على أحمد العوضي بعد دقائق من إعلان زواجه من مواطنته الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث قاما بتغيير حالتيهما الاجتماعية على حسابهما الشخصي بـ"فيسبوك"، من أعزب إلى متزوج، وذلك تأكيدًا لما نشره موقع "فوشيا"، الأسبوع الماضي.

وتجاهل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، التعليق على ما فعله أحمد العوضي بشأن تغيير حالته الاجتماعية، وتطرق لانتقاد ظهوره بهذا الشكل في مسلسل "الاختيار"، وطالبه بالمشاركة في ورشة تمثيل وقراءة كتاب "لغة الجسد"، وعلم النفس.

ورغم أن وائل عبدالعزيز لم يذكر شيئًا بشأن الزواج لكنه ألمح إلى أن أحمد العوضي يصعد ويريد الشهرة بطريق سهل من خلال الارتباط بشقيقته ياسمين، وهو ما اتضح أيضًا في جملة: "بدل ما أنت قارف ولاد الناس وبتركب على رقبتهم عشان توصل".

وكتب وائل عبدالعزيز: "بص هقولك طريق أسهل بكتير من اللي أنت واخده عشان تشتهر وتمثل وربنا ينفخ في صورتك ويمكن تنجح لأن التمثيل مش حواجب وعين مبرقة ونبرة صوت وحده في كل الأدوار".

وأردف: "خد ورشة تمثيل واقرأ كتاب لغة الجسد وشوية في علم النفس وده الطريق الوحيد أنك تتعلم حاجة بدل ما أنت قارف ولاد الناس وبتركب على رقبتهم عشان توصل .. صدقني دي نصيحة عشان صعبان علّيا من تعليقات الناس، فكر واعمل اللي بقولك عليه".

https://www.facebook.com/wael.abdelaziz2/posts/3140362249354556

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وجاء إعلان زواج العوضي من ياسمين مفاجأة متوقعة لشريحة من الجمهور، خاصة بعد حالة الجدل التي انتابت علاقتهما بعد تدخل شقيق ياسمين الفنان وائل عبد العزيز والذي أعلن مقاطعته لشقيقته كليا بسبب ارتباطها بالعوضي ليدخل الطرفان في مشادات عنيفة، وتوقع رواد السوشال ميديا عدم إتمام زواجهما.

ورغم ذلك كان مصدر مطلع قد كشف لموقع فوشيا، عن إتمام زواج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان أحمد العوضي، بشكل سري بعيدًا عن وسائل الإعلام.

وأضاف المصدر في تصريحاته آنذاك، أن ياسمين وأحمد تزوجا بالفعل قبل بدء شهر رمضان بأيام قليلة، دون الكشف عن الأمر حتى لأقرب أصدقائهما، وذلك تمهيدًا لإعلان الخبر لوسائل الإعلام في الوقت المناسب.

وتابع أن الفنانين أرادا عدم إثارة الجدل وتسليط الضوء على حياتهما الخاصة، ومن ثم وقوعهما في المزيد من المشكلات، خاصة بعد الأزمة التي وقعت بين ياسمين عبدالعزيز وشقيقها الفنان وائل عبدالعزيز على خلفية علاقتها بأحمد العوضي، قبل أن يعلن وائل اعتذاره لها وخروجه من حياتها.

وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز، دراما رمضان الحالي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، والذي يدور في إطار رومانسي واجتماعي، حيث تجسد الزوجة المثالية التي تتعرض للظلم من زوجها حتى قام بتطليقها، وتبحث عن حب جديد، يعوض ما فاتها من السعادة في زواجها الأول.

فيما يخوض أحمد العوضي السباق الرمضاني الدرامي بمسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، حيث يجسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، وتدور حرب بين الخير والشر في العمل الذي يروي بطولة ضابط القوات المسلحة المصرية أحمد المنسي والذي يقوم ببطولته كرارة.