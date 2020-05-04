جمهور باسل خياط يطالبه بمراجعة حساباته.. والاستياء من النحات مستمر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشارك الفنان السوري باسل خياط في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "النحات" من خلال شخصيتين هما ورد ويمان.

ويبدو أن خياط لم يوفق في الحلقات الأولى من العمل، حيث قرر عدد من متابعيه بالتراجع عن متابعة بقية الحلقات بسبب الملل الشديد بالإضافة للغموض المبالغ فيه على حد قولهم.

وبهذا الخصوص، أطلق جمهور الفنان السوري حملة لمطالبته بالعودة إلى الدراما السورية والابتعاد عن العربية المشتركة، بسبب اشتياقهم لباسل في أدواره القديمة، فيما طالبه الكثيرون بالخروج من عباءة الجرائم والغموض ومحاولة التفكير في عمل اجتماعي أو ورومانسي.

ورأى الكثيرون أن أغلب الأعمال الناجحة في هذا الموسم هي مصرية، اعتمدت بشكل كبير على مواضيع العلاقات الأسرية ومشاكل الحياة ما بين السرقة والغدر مثل مسلسل "البرنس" للفنان المصري محمد رمضان ومسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبدالعزيز.

ولهذا السبب علق الجمهور أن نجاح الأعمال لا يحتاج دومًا لقصة معقدة وتصوير مُتعب وظالم، وأن الأعمال القريبة من قصص الشارع هي الأنجح والأفضل، وفنان بموهبة وكاريزما الفنان باسل خياط قادر على تجسيد أي دور ويحتاج إلى نص وعمل جيدين، والأهم خروج خياط من هذا النمط، على حد تعبيرهم.

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وقال بعض المعلقين إن نجاح مسلسل "تانغو" الذي عرض في الموسم ما قبل الماضي ونال نسب مشاهجة عالية، حيث شارك في بطولته الفنان إلى جانب دانييلا رحمة ودانا مارديني وباسم مغنية، لا يعني أن يحصر خياط نفسه في هذه الأدوار، لا سيما أن مسلسل "الكاتب" الذي عرض الموسم الماضي لم يحمل النجاح المتوقع.

واستذكر الجمهور عدد من أعمال باسل خياط القديمة المميزة مثل "أحلام كبيرة"، ومسلسل "الغفران" والعديد من الأعمال الأخرى المميزة، حيث نشروا منها بعض المقاطع.

يُشار إلى أن مسلسل "النحات" مكون من 15 حلقة فقط، وذلك لتوقف تصوير المسلسل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وحتى الحلقة الـ8 من العمل لم يحمل المسلسل أي أحداث أو تفاصيل شيقة.

وتشارك في بطولة النحات إلى جانب خياط الممثلة الجزائرية أمل بوشوشة التي سبق وأن شاركت خياط مسلسل "الأخوة"، ومن المعروف أن بوشوشة أثبتت نفسها في التمثيل وخاصة في الدراما السورية وقدمت عدة أدوار مميزة.

هذا ويتأمل عدد من جمهور خياط أن تشهد الحلقات الـ 5 الأخيرة بعض الأحداث المميزة التي من الممكن أن تحسن من جودة العمل.