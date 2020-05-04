ما حقيقة زواج أحمد العوضي من ياسمين عبد العزيز؟

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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"الخليج 365" من بيروت: غير الفنان أحمد العوضي الحالة الزوجية من عازب إلى متزوج على حساب الفيسبوك الخاص به، ورغم عدم الكشف عن إسم زوجته إلا أن الكل يرجح أنها الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز.

وذلك بعد إعلان الثنائي قبا أسابيع عن ارتباطهما بعلاقة حب عبر مواقع التواصل الإجتماعي وما رافقه من هجوم لشقيقها عليهما بسبب هذه العلاقة.

وفي التفاصيل كانت ياسمين قد نشرت صورة للعوضي معلقة عليها بالقول "بحبك يا أحمد"، ليرد عليها بدوره بنشر صورة لها ويعلق عليها "بحبك يا ياسمين"، ورغم كل ما قيل وكتب لم يكشفا عن نوع هذا الارتباط إذا كان خطوبة أو زواج، تاركين المجال مفتوحاً للتكهنات.

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يذكر أنهما يتصدران المواضيع الرائجة منذ بدء رمضان بسبب نجاح عمليهما في تحقيق نسب مشاهدة عالية.

حيث يعرض لياسمين مسلسل "ونحب تاني ليه؟" تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، ويشارك فى بطولته شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وايهاب فهمي، وايمان السيد، وسمر مرسىي، وكارولين خليل، وعماد رشاد، وعلا رشدي، وأحمد جمال سعيد.

أما العوضي فيعرض له مسلسل "الاختيار" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، والذي يجسد فيه شخصية الإرهابي هشام عشماوي. والعمل بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، سارة عادل، حنان يوسف، مها نصار، ضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف على رأسهم محمد امام، آسر ياسين، ماجد المصري، اياد نصار، أحمد صلاح حسني وآخرين.