حياة الفهد تهاجم محمد العدل مخرج مسلسلها أم هارون

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"الخليج 365" من بيروت: هاجمت الممثلة الكويتية حياة الفهد، مُخرج مسلسلها "أم هارون"، المصري محمد العدل، بعدما كان السجال بينهما مجرد تلميحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفهد في حديث مع إذاعة الشبيبة العمانية ضمن برنامج شوف في رمضان" أن الكثير من مسلسلاتها كانت "تريند"، مثل مسلسل "الخراج" و"الفرية" و"الداية".

وأضافت: "وكذلك أعمال غيري من الخليجيين كانت تريند، سواء القصبي أو غيره، فإذا هو ما يتابع الأعمال الخليجية هذه مشكلته، نحن نتابع جميع الأعمال على مستوى العالم ونعرف ثقافتهم ونتثقف وياهم".

واستطردت الفهد: "إنما هو حاطط نفسه ببرج عالي ما ينزل من هالبرج وطالع الخليج هذه مشكلته مو مشكلتنا، طول عمرنا فرنجة".

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يأتي هذا الهجوم على خلفية حديث المُخرج المصري عن صعود المسلسل لقائمة "التريند" في 5 دول عربية ناسبًا الفضل إليه، وكتب في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": ” أنا أخرجت السنة دي مسلسل كويتي.. أنا عارف طبعا ان احنا كمصريين عموما مش بنتابع أعمال خليجية.. أنا نفسي قبل ما اعمل المسلسل مكنتش اتفرجت على أي مسلسل خليجي .

بس أحب اعرفكم أن اخوكم مسلسله تريند رقم 1 في خمس دول عربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان ودي حاجة عمرها ما حصلت في تاريخ المسلسلات الخليجية أو غير الخليجية.. تحيا مصر وفنانيها”.



ويبدو أن منشور العدل أثار غضب بطلة العمل الممثلة الكويتية حياة الفهد، والتي ردت بطريقة غير مُباشرة، فنشرت صورتها بشخصية “أم هارون” وعلقت: “إذا امتلأ كفً اللئيم من الغنى تمايلَ إعجابا وقال أنا أنا ثم أنا ولكن كريمَ الأصل كالغصنِ كلما يحمل أثمارا تواضع وانحنىْ ام هارون كل شكري ومحبتي لجمهوري العزيز وربي يحفظكم من كل شر ومكروه ويحفظ لكم عوائلكم. حياة الفهد”.

ثم عادت حياة الفهد ونشرت مرة أخرى: “شكر وتقدير للمخرجة لولوة عبدالسلام على مشاركتها في اخراج مسلسل #ام_هارون والشكر للكوادر الفنية والانتاجية معها ودائما نكسب الناس بأخلاقها وتمنياتنا لها بالتوفيق وكل عام وانتي بخير”.

وفسر الجمهور أن منشورات حياة الفهد خاصة الأخير، ماهو إلا رد واضح غير مباشر على محمد العدل.