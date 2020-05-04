هشام سليم: إبنتي "متحولة جنسيًا"

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"الخليج 365" من بيروت: كشف الممثل المصري هشام سليم لأول مرة أن ابنته تحولت جنسياً، وأصبحت ذكراً بعد عملية جراحية.

وقال سليم خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" أن ابنته "نورا" خضعت لعملية تحول جنسي وأصبحت ذكرًا، وتحول اسمها إلى "نور".

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وقال الممثل المصري: "ربنا اللي عايز كده، وأنا مستغربتش أبدًا أنها تتحول جنسيًا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إنه جسمها جسم ولد، وكنت عطول بشك في الحكاية دي".

وتحدث عن الموقف قائلاً: "في يوم من الأيام قالت لي أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة، ودلوقتي 26 سنة، وكان قرارها شجاع، خاصة أننا نعيش في مجتمع يرفض هذا الشيء".

واختتم:"عايز أقول الله يكون في عون الابن اللي كده أو البنت، ويكون في عون أهلها، وأنا كأب مهما حاولت مش هقدر أفكر زي ما ابني بيفكر الآن".