نجيب ساويرس يشيد بأداء روجينا في مسلسل البرنس

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"الخليج 365" من بيروت: أشاد رجل الأعمال نجيب ساويرس بأداء الفنانة روجينا لشخصية فدوى في مسلسل البرنس. بدأ الأمر بتدوينة قصيرة لأحد مستخدمي موقع Twitter، جاء بها "يعني معظم مسلسلات رمضان بتركز علي ان الرجاله خاينين بس مش بياخدوا الجانب الاخر انهم بيخونوا مع ستات برضه يعني هنا كمان خاينين يعني ليه بقي دائما جايين علي الرجاله". ليرد عليه ساويرس معلقاً: "ليه .. ما عندك روجينا فى مسلسل البرنس شغالة على إتنيين إخوات ؟ فتحى و ياسر". لترد عليه روجينا ممازحة: "بلاش فدوى يا بشمهندس دي وليه شرانية". ليجيبها ساويرس مثنياً على أدائها بالقول: "بجد مسلسل هايل و انتى عامله دور جامد .. معظم الممثلين بيهربوا من ادوار الشر".

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