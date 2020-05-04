شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تنتهى من تصوير "النهاية" بعد 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى الفنانة ناهد السباعى من تصوير مشاهدها في مسلسل النهاية" بعد 10 أيام حيث تواصل تصوير مشاهدها في الديكور الخاص بها بحلوان وتجمع المشاهد بينها وبين بطل العمل يوسف الشريف، ويكثف المخرج ياسر سامى عدد ساعات التصوير للانتهاء من التصوير، كما يواصل في مونتاج الحلقات أول بأول وتسليمها للجهة المنتجة للمسلسل.

وتمكن النجم يوسف الشريف من تصدر تريند تويتر، بعد الحلقة الـ 10 من مسلسله "النهاية"، حيث شهدت الحلقة أحداثا ساخنة، لتبدأ مرحلة جديدة من الأحداث، ومفاجآت فى الحلقة المقبلة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعى تفاعلوا بشكل كبير مع مسلسل "النهاية"، وأحداث الحلقة الـ 10، والتى شهدت انقلابا فى موازين الأحداث، بخروج الروبوت زين عن السيطرة.

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مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، ومحمود الليثي، وسوسن بدر، وسارة عادل، وزكي فطين عبد الوهاب، ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، وموسيقي تصويرية هشام خرما، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.