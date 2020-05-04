شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السينمائيين تخاطب نقيب التمريض بسبب فيلم يوم وليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، أنها تلقت خطاب من مُسعد فودة نقيب المهن السينمائية، رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب، للتأكيد على احترامه وتقديره لجموع هيئة التمريض العاملين والمصابين، والمحجوزين والذين يبذلون الغالى والثمين من أجل مواجهة جائحة كورونا، التى تصيب العشرات والمئات من هيئة التمريض، مؤكدا أنهم الجنود المجهولة فى كتائب الجيش الأبيض.

وأوضحت نقيب التمريض، فى بيان، أن نقيب السينمائيين قال: بشأن ما ورد فى فيلم "يوم وليلة"، من تناول لصورة الممرضة بشكل سلبى ينال من مهنة التمريض، أود الإحاطة بالآتى: أنه فور وصول رسالتكم، تواصلنا مع الشركة المنتجة، والتى أكدت كامل احترامها وتقديرها وتثمينها الدور الذى يؤديه ملائكة الرحمة، وجميع أعضاء هيئة التمريض أبناء الجيش الأبيض.

وأكدت الدكتورة كوثر، أن ذلك جاء نتيجة لحرص النقابة العامة للتمريض، للتصدي لأى عمل درامي يسئ للمهنة، واستكمالا لمتابعة الإجراءات التي قامت بها النقابة من رفع قضية لإيقاف عرض فيلم يوم وليلة، ومخاطبة جميع الجهات المختصة واعتذار نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذكى، واعتذار الفنانة درة واعتذار مؤلف العمل، وكذا نقيب المهن السينيمائية، مضيفة: ومازالت النقابة العامة للتمريض حريصة كل الحرص على الحفاظ على مهنة التمريض، وأعضائها تمريض مصر العظيم، وجارى متابعة إجراءات القضية الخاصة بالفيلم بعد استئناف العمل بالمحاكم.

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كانت قد طالبت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، يوقف عرض فيلم "يوم وليلة"، لإساءته لـ600 ألف ممرض وممرضة يعملون فى المنظومة الصحية، قائلة: "جيش مصر الأبيض وهم جميعاً مشروع شهيد ذهبوا إلى مستشفيات الحجر وهم على علم بأنهم عرضة للإصابة، ولكن منذ 3 أيام هناك حالة غضب كبيرة وسط الممرضين بسبب الفيلم الذى لا يعبر عن الدور الكبير الذى تقدمه الممرضات الآن".

وأكدت نقيب عام التمريض، أن المجتمع أطلق على العاملين فى المنظومة الطبية جيش مصر الأبيض وقدر دور الممرضات، وأوصل رسائل قوية لهم شجعتهم على الدور الذى يقومون به، وتابعت: "لكن فيلم يوم وليلة قذر، ويسيء للتمريض.. مش هى دى شخصية الممرضة".