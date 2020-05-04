شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى: " اللى جاى فى أحداث "ونحب تانى ليه" أقوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان كريم فهمى في الموسم الرمضانى لمسلسل "ونحب تانى ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز وشريف منير، وبعد عرض الـ10 حلقات الأولى من المسلسل أصبح تريند يومياً واحتلت الحلقة العاشرة المركز الأول بقائمة الأكثر بحثا بمحرك البحث الشهير "جوجل"، بعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل منذ حلقاته الأولى ويتواصل النجاح حتى الآن.

وشارك كريم فهمى جمهوره بصورة من أفيش المسلسل وعلّق كاتبا: "يا رب يكون عاجبكوا وإن شاء الله اللي جاي في الأحداث أقوى"، ويعرض المسلسل على قناة CBC، وCBC دراما، بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.

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يذكر أن أحداث الحلقة الـ10 بدأت بصدمة مراد السويفى "كريم فهمى" عقب معرفته سبب تهرب غالية "ياسمين عبد العزيز" منه، وذلك بسبب اكتشافها أن صديقتها المقربة يسرا "تارا عماد" هى خطيبته السابقة، وعندما سألها، هل هذا سبب يجعلها تنهى العلاقة؟ كانت إجابتها "الدنيا مخلصتش عشان أروح لخطيب صحبتى، خصوصا أنها عايزة ترجعلك" ليجيبها "بس أنا مش عايز أرجعلها أنا مش عايز غيرك يا غالية" لتنصرف بعد ذلك متعللة بانشغالها فى العمل.

وفى مشهد آخر يجمع بين إيهاب "إيهاب فهمى" ومصممة الأزياء اللبنانية داليدا "صبا الرفاعى" والذى قد جندها لإيقاع كريم فى حبها، حتى ينشغل معها ويترك له الشركة يفعل بها ما يحلو له، تحاول داليدا طمأنة إيهاب وأنها سوف تنجح فى مهمتها، ويؤكد لها هو أنه سيمهد لها الطريق حتى تكون بجانب كريم طيلة الوقت وسيجعلها تعمل فى الشركة معهم، فتذهب داليدا لمقابلة كريم، وخلال لقاءهما تعاتبه على سوء معاملته لها فيعتذر لها كريم ويؤكد أنه سيفتح صفحة جديدة معها.

مسلسل "ونحب تاني ليه" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وتدور حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.