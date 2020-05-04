شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الشافعي عن "الاختيار": أكبر بكتير من مسلسل درامي حلو.. ده تاريخ حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الملحن حسن الشافعي بمسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة، الذى يتناول قصة البطل أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، مؤكدا أنه لا يعد مسلسل درامي فقط، ولكنه تاريخ حقيقي يجسد ما يمر به أبطال الجيش المصرى.

وكتب حسن الشافعي عبر حسابه بموقع "تويتر" :" مسلسل #الاختيار اكبر بكتير من مسلسل درامي حلو. دا تاريخ حقيقي لكل الأزمات إلي عدينا بها و فخر بكل الأبطال اللى ضحوا بحياتهم عشان الوطن. #احمد_المنسى #تحيا_مصر".



حسن الشافعي

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيترميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

واختتمت الحلقة العاشرة من مسلسل "الاختيار " بحدث جلل، حيث أوضح الإرهابى عشماوى الجبن والخسة بداخله عندما قتل مجموعة من الجنود البواسل على الطريق، كانوا يستقلون سيارة الجيش المصرى، وفى طريقهم إلى الكتيبة، وأطلق الرصاص عليهم هو وجماعته، في لحظة انتقام غيرإنسانية بمشهد مؤثرومحزن للغاية.

وفى نفس السياق، دار حديث بين الرائد منسى - أمير كرارة والإرهابى عمشاوى- أحمد العوضى وقت خدمتهما سوياً، وقال منسى لـ عشماوى: بتعور زمايلك في التدريب، إيه الغل دا، فرد عشماوى، يا فندم إحنا بنتدرب بقوة ودى واقعية التدريب، ليرد المنسى واقعية دى يعنى تدرب كويس، بس تخاف على زمايلك، الغل اللى جواك دا تطلعه على العدو، مش على زمايلك، في إشارة منه أنه يكن الكره لزملائه.