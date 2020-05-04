شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا قد يفسد احتفال كاتي بيري بالـ baby shower الخاص بمولودها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تفاصيل الحمل و لإنجاب تسيطرعلي تفكير محبي النجمة العالمية كاتي بيري التي تنتظرمولودها الأول مع خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم، فقد تحدث كاتي البالغة من العمر ( 35 عاما ) مع عدد من محبيها و معجبيها من خلال " Facebook Live " حيث أكدت لهم انها حقا ممتنه وذلك بالرغم من تواجدها بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا .

وأشارت كاتي بيري أن في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم لا تعلم إذا كانت ستحتفل بالـ " baby shower " أو " babymoon " الخاص بمولودها .

وقالت كاتى بيري : "أعلم أن الجميع خلال هذه الفترة لا يقوموا بعمل baby shower أو " babymoon " ، لكنني لست متأكدة ما إذا كنت استطيع أن أقيم أي منهم، أوأن أقيم الاحتفالين معا في نفس الوقت ".

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وأضافت بيري أنه على الرغم من تأجيل عدد من الخطط الخاصة بحياتها الشخصية سواء زواجها من أورلاندو بلوم أو غيرها إلا أنها لا تزال تشعر بالامتنان ، ونصحت محبيها قائلة: " يجب تكون ممتنا، يجب أن تكون ممتنا، بغض النظر عما تمر به " .