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شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا قد يفسد احتفال كاتي بيري بالـ baby shower الخاص بمولودها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تفاصيل الحمل و لإنجاب تسيطرعلي تفكير محبي النجمة العالمية كاتي بيري التي تنتظرمولودها الأول مع خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم، فقد تحدث كاتي البالغة من العمر ( 35 عاما ) مع عدد من محبيها و معجبيها من خلال " Facebook Live " حيث أكدت لهم انها حقا ممتنه وذلك بالرغم من تواجدها بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا .
وأشارت كاتي بيري أن في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم لا تعلم إذا كانت ستحتفل بالـ " baby shower " أو " babymoon " الخاص بمولودها .
وقالت كاتى بيري : "أعلم أن الجميع خلال هذه الفترة لا يقوموا بعمل baby shower أو " babymoon " ، لكنني لست متأكدة ما إذا كنت استطيع أن أقيم أي منهم، أوأن أقيم الاحتفالين معا في نفس الوقت ".
وأضافت بيري أنه على الرغم من تأجيل عدد من الخطط الخاصة بحياتها الشخصية سواء زواجها من أورلاندو بلوم أو غيرها إلا أنها لا تزال تشعر بالامتنان ، ونصحت محبيها قائلة: " يجب تكون ممتنا، يجب أن تكون ممتنا، بغض النظر عما تمر به " .
كاتي بيري ص
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