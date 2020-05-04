شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نورا بقت نور.. قصة ابنة هشام سليم مع التحول الجنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " بنتى نورا بقت ابنى نور وربنا عايز كدة "تصريح صادم ومفاجئ للفنان هشام سليم، كشف فيه عن تفاصيل التحول الجنسي الذى حدث لابنته، وقال في أحد تصريحاته : أنا مش مستغرب لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وعلى طول كنت بشك في الحكاية دي. في الفيديو التالي نرصد تفاصيل تلك العملية ورد فعل الفنان هشام سليم تجاه ابنته.. Advertisements

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