شكرا لقرائتكم خبر عن يواجه ملل العزل بالمنشار.. راغب علامة يقطع جذوع الشجر لتجهيز أخشاب الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم اللبناني الكبير راغب علامة، فيديو من منزله الجبلي وهو يقوم باقتطاع بعض جذوع الأشجار وكأنه يجهزها للاستخدام الشتوي رغم دخول فصل الصيف الآن، ونشر راغب علامة الفيديو على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر فيه وهو يمسك في يده المنشار الكهربائي ويقتطع الأشجار إلى قطع صغيرة ، وعلق قائلا: " لا يفوت الأوان أبدًا للبدء في إعداد جذوع الخشب للشتاء".

وعلى جانب آخر، يتعاون الملحن عمرو الشاذلى مع المطرب راغب علامة في أغنية ضمن ألبومه الجديد المقرر طرحه بعد شهر رمضان، وتحمل طابع الأغاني الدرامية ويقدمها بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة وهى من كلمات عمرو المصري.



راغب علامة يقطع الخشب بالمنشار

كما يتعاون الملحن عمرو الشاذلى مع المطرب المغربى عبد الفتاح الجرينى بأغنية فى ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة من ألحان عمرو المصرى، وتنتمى إلى أغانى المقسوم، وتشبه أغنية "أشوف فيك يوم" التى قدمها الجرينى قبل ذلك، واصفا إياه بصوت قوى ومميز، ويتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

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فى سياق آخر طرح راغب علامة أغنية جديدة بعنوان "انتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوت الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب.

وكان راغب علام قد أشاد بمجهودات الحكومة اللبنانية فى مكافحة عدوى وتفشى جائحة كورونا المستجد، خاصة فيما يتعلق بجلب اللبنانيين من الخارج، ووضعهم فى الحجر الصحى، الذى وصفه بالحضارى.