شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح الحلقة 10.. "ونحب تانى ليه" لياسمين عبد العزيز يتصدر تريند جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت الحلقة العاشرة من مسلسل "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، المركز الأول بقائمة الأكثر بحثا بمحرك البحث الشهير "جوجل"، بعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل منذ حلقاته الأولى، حيث تم البحث عنها أكثر من 5 ألاف مرة اليوم.

كما شارك مسلسل "بـ100 وش" للنجمة نيللي كريم والنجم آسر ياسين فى القائمة حيث جاء في المركز الرابع بقائمة الأكثر بحثا بأكثر من 2000 مرة بحث.



جوجل تريند

مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.

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و بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل ياسمين عبد العزيز "ونحب تانى ليه"، والذى يذاع على قناة CBC، وCBC دراما، بصدمة مراد السويفى "كريم فهمى" عقب معرفته سبب تهرب غالية "ياسمين عبد العزيز" منه، وذلك بسبب اكتشافها أن صديقتها المقربة يسرا "تارا عماد" هى خطيبته السابقة، وعندما سألها، هل هذا سبب يجعلها تنهى العلاقة؟ كانت إجابتها "الدنيا مخلصتش عشان أروح لخطيب صحبتى، خصوصا أنها عايزة ترجعلك" ليجيبها "بس أنا مش عايز أرجعلها أنا مش عايز غيرك يا غالية" لتنصرف بعد ذلك متعللة بانشغالها فى العمل.

وفى مشهد آخر يجمع بين إيهاب "إيهاب فهمى" ومصممة الأزياء اللبنانية داليدا "صبا الرفاعى" والذى قد جندها لإيقاع كريم فى حبها، حتى ينشغل معها ويترك له الشركة يفعل بها ما يحلو له، تحاول داليدا طمأنة إيهاب وأنها سوف تنجح فى مهمتها، ويؤكد لها هو أنه سيمهد لها الطريق حتى تكون بجانب كريم طيلة الوقت وسيجعلها تعمل فى الشركة معهم، فتذهب داليدا لمقابلة كريم، وخلال لقاءهما تعاتبه على سوء معاملته لها فيعتذر لها كريم ويؤكد أنه سيفتح صفحة جديدة معها.