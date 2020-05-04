شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يتصدر مؤشرات البحث في جوجل بعد عرض الحلقة 11 من "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجم ياسر جلال مؤشرات البحث في موقع جوجل، بعد عرض الحلقة الحادية عشر من مسلسله "الفتوة" على قناة الحياة، حيث جاء في المركز الأولى بقائمة الترند، كما تواجد اسم ياسر جلال أيضاً في قائمة ترند موقع التغريدات القصيرة تويتر، خاصة وأن الحلقة الـ 11 شهدت أحداثاً مثيرة ومترقبة للجمهور.



ياسر جلال ترند

وشهدت الحلقة الـ 11 من الفتوة مقتل حنوئة – عبد الرحمن القليبوى، وهو الصبي الذي يعمل مع حسن الجبالى – ياسر جلال – في محال النحاس الخاص به وكان يعتبره مثل أخوه الصغير، حيث قرر حنوئة أخذ حقه من الشدادين بعدما أخذوا منه إتاوة على بيعه لقطع من القماش، ليقوم بعمل "المتلتم" ويذهب لهم يقتلوه.



ياسر جلال على تويتر

تعتقد ليل – مى عمر – أن حسن الجبالي هو الذى تم قتله خاصة وأن شقيقها عزمى – أحمد صلاح حسنى – أخبرها أن رجالة الفتوة قتلوا المتلتم وتعرف ليل أن المتلتم وهو حسن الجبالى لتذهب مباشرة إلى الورشة الخاصة بحسن وبعد وصولها وبكائها تجد حسن يدخل عليها، وبعدما يقتحم حسن اجتماع الفتوة صابر – أحمد خليل - مع الأعيان.

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ويؤكد حسن الجبالى للمعلم صابر أن حنوئة ليس هو المتلتم وأنه قام بذلك نتيجة للظلم الذى تعرض له قبل رجاله الشدادين بقيادة ابنه عزمى، ويفضح تصرفات ابنه وتعامل رجاله مع أهل الحارة وأنه لا يحبون الفتوة صابر ويشعرون بالظلم دائماً ويهدد الشدادين أمام فتوهم والأعيان بأنه سيحصل على حق حنوئة.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة وبطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي، أنعام سالوسة، ليلى أحمد زاهر، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، عهدى صادق، مجدى فكرى، مها نصار، ياسر الزنكلونى