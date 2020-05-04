هند صبري تقدم مسلسلا على منصة نتفليكس في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقدت شبكة "نتفليكس" مع الفنانة هند صبري، لتقديم مسلسل جديد سيتم عرضه عبر المنصة الإليكترونية العالمية العام المقبل 2021.

المسلسل ستتولي تنفيذه هند صبري من خلال شركتها Salam production، وتتكتم هند ونتفليكس تفاصيل المشروع.

كانت المنصة العالمية اختارت الفنانة هند صبري الشهر الماضي ضمن ٥٥ نجمة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة ضمن مشروع "لأنّها شاهدت"، ويشمل القصص التي ألهمت النساء اللواتي قدمنّ لنا أعمالاً استهوتنا وألهمتنا بنفس الوقت.

وعرضت الشبكة عددا كبيرا من أعمال هند صبري آخرها فيلمي الكنز والجزيرة.

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