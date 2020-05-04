إليسا تحتفل بتسجيل آخر أغنية في ألبومها الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، بالانتهاء بتسجيل آخر أغنية بألبومها الجديد.
ونشرت إليسا صورة بصحبة أصدقائها، وعلقت: "التباعد الاجتماعي عند الاحتفال بتسجيل آخر أغنية للألبوم ، بعد 40 يومًا من التأخير بسبب الفيروس، تم الانتهاء من الألبوم، ويمكننا القول أخيرًا أنه سيكون هناك شيء إيجابي في عام 2020".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية ألبوم "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي طرحته منذ عامين، وضم 16 أغنية أبرزها "ارتاح وعيش"، "بين قلبي وقلبك"، "كرهني"، وغيرها.
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