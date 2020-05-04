أمير طعيمة عن الحياة بعد أزمة كورونا: "أبطأ من اللازم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الشاعرأمير طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكتب: "حياتنا قبل الكورونا كانت أسرع من اللازم، و خلال الكورونا أبطأ من اللازم، واضح أن بعد زوال هذه الغمة لازم نعيد التفكير في سرعة بين الاتنين لا ترهقنا و لا تفقدنا الشعور بالزمن".

وتتخذ الدولة عدد من الإجراءات والتدابير، في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مثل إغلاق المدارس والمطارات، وفرض الحظر.

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