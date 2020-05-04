محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: طرح الفنان حمادة هلال دعاء " نعيشُ بفضل نُعماهُ"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب". الدعاء من كلمات حسني حجاج وألحان حمادة هلال وتوزيع أشرف أبو زيد. ويغيب حمادة هلال عن دراما هذا العام، بعد أن قدم في العام الماضي مسلسل "ابن أصول"، والذي حقق نجاحا كبيرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "نعيشُ بفضل نعماه".. حمادة هلال يطرح دعاءً جديدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.