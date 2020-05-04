تراند اليوم : ابنة عمرو دياب تثير ضجة بإطلالة جريئة والمجاهرة بالإفطار في نهار رمضان

أثارت "كنزي" ابنة الفنان عمرو دياب ، موجة جدل بعد ظهورها بإطلالة جريئة قبل أيام عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "كنزي" عبر حسابها مقطعاً مصوراً قبل أسبوع يظهرها وهي تقف على حافة أحد الأكواخ المشيدة في منطقة حرجية وتتأرجح متمسكة بحبل مثل طرزان وارتدت شورت قصيراً وتوب بيضاء، تزامنًا مع شهر رمضان.

وأمس فاجأت كنزي دياب، متابعيها بإطلالة غريبة فشاركت محبيها وأصدقائها في صفحتها على أحد مواقع تبادل الصور والفيديو وهي مرتدية بدلة واسعة Off Size باللون الموف واعتمدت على الشعر المتموج والمكياج البسيط، وجلست على مقعد مخصص للحديقة ووراءها بدت مزهرية فيها زهور بيضاء وعلقت عليها :"أنا أرتدي بدلة لتناول الإفطار" أي الوجبة الصباحية"، واستغرب بعض المعلقين عدم صيامها، موجهين لها انتقادات لاذعة كونها مسلمة ولا تصوم بل وتجاهر بالإفطار، كما وجه البعض اللوم على والدها عمرو دياب، واصفين إياه بكلمات غير لائقة.