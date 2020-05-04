تراند اليوم : "أم هارون".. هجوم مفاجيء من حياة الفهد على مخرج مسلسلها المصري



شنت الفنانة الكويتية حياة الفهد، هجومًا حادًا على مخرج مسلسلها "أم هارون"، وهو المخرج المصري محمد العدل، وذلك ردًا على تغريدة للأخير يتحدث عن تصدر المسلسل للترند في 5 دول عربية، مرجعًا الفضل لنفسه، مشيرة إلى أن أعمالي كلها كانت "تريند" ويتحدث عنها الجمهور.

ونشرت حسابات فنية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع صوتي لمداخلة هاتفية للفنانة الكويتية، قالت فيها إنها تتذكر أن مسلسلاتها "الخراز" و"الفرية" و"الداية" وكثير من أعمالها كانت "تريند"، مؤكدة أن نسبة المشاهدة العالية للأعمال الخليجية لم تتوقف على أعمالها فقط بل هناك أعمال لغيرها من الخليجيين تصبح أعمالهم تريند سواء كان الفنان السعودي ناصر القصبي أو غيره من الفنانين في الإمارات والكويت.

وقالت حياة الفهد، موجهة كلامها للمخرج المصري محمد العدل الذي أخرج مسلسلها الذي يعرض حاليًا على قنوات "إم بي سي"، ": إذا هو ما يتابع الأعمال الخليجية هذه مشكلته، نحن نتابع جميع الأعمال على مستوى العالم ونعرف ثقافتهم ونتثقف وياهم".

وأضافت الفنانة الكويتية قائلًة: "إنما هو حاطط نفسه ببرج عالي ما ينزل من هالبرج وطالع الخليج هذه مشكلته مو مشكلتنا".

وكان المخرج المصري محمد العدل، احتفى بنجاح المسلسل الكويتي "أم هارون" الذي قام بإخراجه، والذي قال أنه تصدر الترند في 5 دول خليجية.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "أخرجت السنة دي مسلسلًا كويتيًا، أنا عارف طبعًا إنه إحنا كمصريين عمومًا مش بنتابع أعمالًا خليجية، أنا نفسي قبل ما أعمل المسلسل مكنتش اتفرجت على أي مسلسل خليجي، لكن أحب أن أعرفكم أن أخاكم مسلسله trend رقم 1 في 5 دول عربية، هي: السعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وعُمان، ودي حاجة عمرها ما حصلت في تاريخ المسلسلات الخليجية أو غير الخليجية، تحيا مصر وفنانوها".