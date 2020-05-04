ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ صورا وفيديوهات من أجواء احتفالها بعيد ميلادها داخل منزلها نظرا الى التزامها بالتدابير الوقائية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وظهر جايدن ابن ميريام في احد المقاطع المصورة وهو يقدم لامه عقدا يبدو انه هو من صنعه هدية منه لها فتفاجأت ميريام بهذه اللفتة المميزة من صغيرها وعبرت عن اعجابها بهديته ووضعته فورا حول عنقها.

من جهة اخرى نشرت صورا مع قالب الحلوى والبالونات التي تم تزيين المنزل فيها والذان طغى عليهما اجواء كورونا

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كانت هذه تفاصيل خبر ابن ميريام فارس يقدم لها هدية بمناسبة عيد ميلادها فما هي؟ بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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