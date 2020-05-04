ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل المصري ​أحمد زاهر​ حيرة واستغراب الجمهور في مشهد من مسلسل "​البرنس​" الذي يعرض يومياً خلال شهر رمضان المبارك على الشاشة وذلك بسبب قدرته على تحريك أذنيه!

في التفاصيل ظهر أحمد الذي يجسد دور فتحي وهو يكشف عن سبب كرهه لشقيقه رضوان اي ​محمد رمضان​ لزوجته فدوى (​روجينا​) ضمن أحداث مسلسل البرنس وعلى الرغم من ادائه القوي في المشهد الا ان ما أثار استغراب المشاهدين في إحدى اللقطات هو كيف حرّك أذنيه بشكل ملفت فانتشر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير بعد نهاية الحلقة

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كانت هذه تفاصيل خبر أذنا أحمد زاهر تثيران استغراب الجمهور في "البرنس" ..شاهد كيف حرّكهما! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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