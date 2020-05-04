عامر زيان يتخطى المليون مشاهدة في أغنية "تغيرت كتير"

ميرنا وليد - بيروت - حقق الفنان ​​عامر زيان​​ أكثر من مليون مشاهدة بعد حوالى 10 أيام من طرح أغنية "تغيرت كتير" على موقع يوتيوب وهي من كلمات أحمد ماضي ألحان دوغو كيلش توزيع ناصر الأسعد وتولى إخراج كليب الأغنية ايلي رموز، وستكون الأغنية ضمن ألبوم عامر زيان الجديد.

الأغنية هي شارة مسلسل "​لو ما إلتقينا​" بطولة الممثل ​يوسف الخال​، ويعرض خلال شهر رمضان المبارك، وقد حققت أصداء رائعة منذ أول يوم من طرحها.

مسلسل "لو ما إلتقينا" يطل فيه الممثل يوسف الخال بدور البطولة، وتشارك فيه نخبة كبيرة من الممثلين اللبنانيين، ويعرض يوميا خلال شهر رمضان المبارك على شاشة BEIN دراما.

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