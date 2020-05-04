مي حريري برسالة في اليوم العالمي لحرية الصحافة

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية ​مي حريري​ رسالة إحتفال ب​اليوم العالمي لحرية الصحافة​ الذي يصادف في الـ3 من شهر أيار/مايو الحالي، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"في اليوم العالمي للصحافة تحية الى كل الأقلام الحرة والنظيفة شكرا لأنكم تنقلون صورة الواقع بطريقة صحيحة كامل إحترامي للصحافيين الإعلاميين والناشطين وتحية لروح الشهداء منهم".

ومن ناحية أخرى، وتلتزم مي حريري الحجر المنزلي بسبب ​فيروس كورونا​، على أن تُتابع تحضيراتها الفنية للمرحلة القادمة فور عودة الحياة الى طبيعتها.

وكانت وجّهت حريري رسالة تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان المصري حسام حبيب.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة: "حبيبتي شيرين ، ينعاد عليكي وعلى حسام بالصحة والعافية والله يخليكن لبعض ويحميلك ولادك .. وإن شاء الله عطول منشوفك متألقة .. بحبك".



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