ميرنا وليد - بيروت - يحقق مسلسل أولاد آدم نجاحا كبيرا في عرضه هذا العام في شهر رمضان المبارك حيث يشيد الجمهور بالشخصيات التي تلعب أدوارا مهمة في هذا العمل. ودخل الممثلون ​ماغي بو غصن​ ​مكسيم خليل​ ​قيس الشيخ نجيب​ و​دانييلا رحمة​ اليوم الاسبوع الاخير من التصوير فينتي تصوير آخر المشاهد يوم الخميس حسب ما علم موقع الخليج 365.

وكانت قد وجهّت ماغي بو غصن، الشكر الى كل من يتفاعل مع مسلسلها "أولاد آدم"، والذي يعرض حالياً في رمضان، وأيضاً الى كل المحبين الأوفياء لها، والصحافيين الذي يبدون رأيهم بالمسلسل.

كما كشفت ماغي أن الحلقات المقبلة من المسلسل، ستشهد المزيد من المفاجآت والأحداث المشوّقة، وتأمل أن يكون العمل عند حسن ظن المتابعين.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- نجوم "أولاد آدم" ينتهون من تصوير المسلسل في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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