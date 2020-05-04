مريم أوزرلي وهازال كايا وفخرية أفجين وغيرهن.. شاهدوا النجمات التركيات قبل عمليات التجميل.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - اشتهرت النجمات التركيات بشكل كبير، بعد تمثيلهن في مسلسلات وأفلام لاقت إقبالاً كبيراً عند الجمهور، وهذه النجومية دفعت بالكثير منهنّ الى إجراء ​العمليات التجميلية​، لتكون إطلالتهنّ ملفتة وجذابة.

​نورغول يشيلتشاي​ التي تعتبر من نجوم الصف الأول بعد أن بدأت مسيرتها الفنية في العام 1998، إلا أنها تغيرت في الملامح بعد حقن شفتيها ب​البوتوكس​، وإجراء التعديلات على ملامح وجهها.

​بيرغوزار كوري​ل التي اشتهرت بدور شهرزاد في المسلسل التركي "ويبقى الحب"، أصبحت إطلالتها أكثر جمالا وجاذبية بعد إجرائها التعديلات على ملامحها، وبعد تحسين شكل ابتسامتها.

​مريم أوزرلي​ التي إشتهرت بدور السلطانة هيام في مسلسل "حريم السلطان"، أجرت عددا من العمليات التجميلية في وجهها، حتى وأن متابعيها علقوا عليها بالقول إنها تبالغ بتغيير شكلها.

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​هازال كايا​ التي اشتهرت في مسلسل "العشق الممنوع"، تغيرت كثيراً منذ بداية إطلالاتها حتى الآن، فهي نحفت كثيراً وعدلت في ملامح وجهها، من خلال العمليات التجميلية.

فخرية أفجين التي اشتهرت بدور "نجلا" في مسلسل الأوراق المتساقطة، أجرت حقن البوتوكس في شفتيها وخدودها، كما وأن اطلالاتها اختلفت كلياً بين بداية ظهورها حتى اليوم.

​بيرجي أكلاي​ بطلة مسلسل "حب أبيض وأسود"، غيرت في شكلها كثيراً بعد إجرائها العمليات التجميلية، حتى وأنها أصبحت مختلفة كلياً عما كانت عليه في السابق.