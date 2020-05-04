إنعام سالوسة وأحمد خليل.. الكبار يسيطرون في دراما رمضان

تميزت الدراما المصرية في ماراثون رمضان 2020 بسمات عديدة منها التفوق الشديد في تكنيك الإخراج والتنوع في الأفكار والموضوعات، إذ يوجد المسلسل التاريخي والوطني والرومانسي والاجتماعي.



وشهدت دراما رمضان 2020 سطوع عدد كبير من النجوم الكبار الذين نجحوا في جذب أنظار الجماهير رغم تقدمهم في العمر، إذ أثبتوا أن الموهبة لا تعترف بالزمن وأن جينات الفن لا تعرف الاستسلام.

كبار في دراما رمضان 2020

ترصد ”الخليج 365” في هذا التقرير الفنانين الكبار الذين تألقوا وقدموا مشاهد تمثيلية رائعة

إنعام سالوسة

تبلغ من العمر 80 عاما، ونجحت عبر مشوارها الفني الحافل بالعطاء في رسم شخصية خاصة بها، هي ممثلة من العيار الثقيل ولديها قدرة على الانتقال من التراجيديا إلى الكوميديا بخفة الفراشة.

في السنوات العشر الأخيرة لم تقدم ما يليق بحجم موهبتها، و لكنها نجحت هذا العام في أن تثبت أنها قادرة على العطاء من خلال دورها الرائع في مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال وإخراج حسين المنباوي، حيث تقدم في المسلسل دور "أم حسن" وهي شخصية خفيفة الظل وفي الوقت نفسه تحمل ألما وحزنا كبيرين بسبب ابنتها التي فضلت الابتعاد عنها من أجل رجل أحبته.

أحمد خليل

ولد في 13 مايو 1941، وبدأت شهرته من خلال شاشة السينما وظهوره في فيلم"المومياء" إنتاج عام 1969، بعد ذلك انتقل إلى شاشة التليفزيون وقدم من خلالها عددا كبيرا من الأعمال الدرامية المتميزة ومنها "حديث الصباح و المساء".

وعلى الرغم من تقدم قطار العمر، فإن أحمد خليل يشارك في بطولة مسلسل"الفتوة" بدور "صابر" كبير الحارة وحامي أهلها.

يستطيع أحمد خليل التحكم في إيقاع الممثل بداخله، فتارة تجده رجلا حادا و عنيدا وأخرى تجده أبا شديد الحنان مع ابنته "ليل" التي تجسد دورها الفنانة مي عمر.

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أحمد فؤاد سليم

يشارك في بطولة مسلسل "الاختيار" أمام الفنان أمير كرارة والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، والمسلسل مستوحى من قصة حقيقة لـ"أحمد منسي" قائد الكتيبة 103 صاعقة والذي استشهد في كمين بمدينة رفح المصرية أثناء التصدي لهجوم إرهابي.

ويجسد أحمد فؤاد سليم دور والد البطل، وهو دكتور شديد الطيبة والإنسانية، ونجح في تربية نجله على المبادئ والقيم، ومن أجمل مشاهده في العمل لحظة اعترافه لابنه بأنه أصيب بمرض خبيث، فهو يتوحد مع الشخصية ويجسد انفعالاتها بأداء ساحر.





عبد العزيز مخيون

قدم في مسلسل "البرنس" دور الأب لعدد كبير من الأبناء بينهم "رمضان" (الفنان محمد رمضان)، واستطاع بعدد محدود من المشاهد أن يؤكد أنه ما زال قادرا على العطاء وأن الأدوار لا تقاس بالمساحة ولكن بتأثيرها على المتلقي.

مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي ويشارك في بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية





سميحة أيوب ونبيلة عبيد ونادية الجندي

يضم مسلسل "سكر زيادة" للمخرج وائل إحسان، الفنانات نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر. وعندما نتأمل حلقاته نكتشف إننا أمام مباراة فنية كل ممثلة تحاول أن تثبت إنها الأفضل، وتأتي النتيجة دائما لصالح المشاهد، فالعمل يحظى بنسبة مشاهدة عالية لأنه يدور في إطار كوميدي مثير.



