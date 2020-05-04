عزيزة جلال تكشف أسباب توقفها عن الغناء 34 عاما

أكدت المطربة المغربية عزيزة جلال أن السبب الحقيقي وراء توقفها عن الغناء لمدة 34 عاما هو رغبتها في بناء أسرة، وأنها لم تعلن اعتزال الفن، وأكبر دليل على ذلك أنها عندما اشتاقت لجمهورها عادت للغناء من جديد.



وقالت عزيزة جلال في مداخلة تليفونية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى المصرية، إن زوجها لم يجبرها على شيء وترك لها حرية الاختيار، وطوال فترة الابتعاد كانت تشعر بأنها قريبة من الجمهور، لأن كل أغنية قدمتها عبر مشوارها الفني تشكل ذكرى جميلة للناس.





وأوضحت عزيزة جلال في حوارها أنها كانت تشعر بالرهبة والخوف عندما فكرت في العودة، ولكن حب الجمهور شجعها على الاستمرار لأنه يصنع المعجزات.

Advertisements

وأضافت عزيزة أن صوت المطرب يتأثر بالابتعاد والغياب عن الغناء، لأنه مثل الرياضي الذي يحتاج دائما للتدريب، وأنها قامت بتدريب صوتها كثيرا قبل العودة. وأشارت إلى أنها لا تستطيع تقييم صوتها بعد غياب 34 عاما لافتة إلى أنها سوف تترك التقييم للمستمعين.





وعن الانتقادات التي تعرضت لها بعد العودة، قالت إنها تحترم رأي الجماهير ولا تخاف المواجهة.

يذكر أن أول حفل أحيته عزيزة جلال بعد غياب 34 عاما كان على مسرح "مرايا" بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة 2019.