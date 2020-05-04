هيا الشعيبي ترد على الانتقادات: لم أحضر لـ"مليار ريال" كخادمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي "عن طورها" وذلك أثناء استضافتها على شاشة الإخبارية السعودية، ردًا على الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي السعودي "مليار ريال"، والذي ظهرت فيه بدور دون المستوى وباهت جدًا لم يرض طموح المشاهد السعودي، بحسب آراء المتابعين.

وكان من ضمن من انتقدها اليوتيوبر السعودي عبدالمجيد الكناني الذي قال: "عيب وإهانة، أن يتم التعامل مع التلفزيون والانتاج الحكومي بهذا الشكل من التهريج والإستِهتار"، مشيرًا إلى هيا الشعيبي بالاسم.

ووصفت الشعيبي مهاجميها بـ"الأطفال" مشيرةً إلى أنه تم تحريضهم لمهاجمتها، وضربها في جميع أعمالها، وقالت: "أحب أقولهم أنا كويتية وبنت السعودية، وجمهوري سعودي، وأنا لا أرد على هؤلاء الأطفال، وبيّنت أن النص المطروح لها كان ناقصًا ومختلفاً عما يراه المشاهد وأنها قامت بتغييره ليتوافق مع المشهد الكوميدي، ومنها أنها عدلته من اللهجه الكويتية إلى السعودية".

واستطردت قائلة: "أنا لم أحضر كخادمة منزلية، حتى يتم التعامل معي بهذا الشكل من النقد، والكويت والكويتيين غير راضين عن الإهانة التي تعرضت لها، مؤكدة إلى أن هناك مشاهد ناقصة ولم يتم تصويرها، وأنقذنا الفنان الكبير محمد العيسى".

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يشار إلى أن المسلسل السعودي "مليار ريال" والذي يعرض على قناة SBC السعودية قد تعرض إلى حملة نقد كبيرة مستمرة حتى الآن بسبب ما وصفوه بالركاكة في الإخراج والنص والسيناريو، بالإضافة إلى الأخبار السلبية التي تظهر من خلف الكواليس ضد العمل، وكان آخرها ظهور الفنانة السعودية لمار سلطان والتي كانت أحد أبطال المسلسل في مقطع فيديو اعتذرت فيه للجمهور على مشاركتها فيه وقالت في مقطع فيديو نشر على موقع "فوشيا": " أنا غير راضية عنه منذ البداية أقنعوني به عن طريق الكذب والخداع". وأضافت لمار: "لم أستلم حقوقي المالية من القائمين على العمل الذي أعتبره أكثر الأعمال الفاشلة ولن أضعه في حساباتي، لأنه أساء لمسيرتي الفنية لدى الجمهور".

يذكر أن لمار أثارت في تصريحات سبقت عرض المسلسل جدلاً كبيراً بسبب حقوقها، واتهمت طاقم عمله بعدم المهنية.

كما تعرض المسلسل الذي يشارك فيه فنانون كويتيون، إلى انتقادات لاذعة من متداولي التواصل، وقالوا إن مستواه ضعيف ولا يستحق المتابعة ولا يرقى لتطلعات قناة حكومية كـSBC.