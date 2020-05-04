أحمد العوضي يعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز بشكل رسمي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان المصري أحمد العوضي زواجه رسميًا من مواطنته الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث قاما بتغيير حالتهما الاجتماعية على حسابهما الشخصي بـ”فيسبوك”، من أعزب إلى متزوج، وذلك تأكيدا لما نشره موقع "فوشيا"، الأسبوع الماضي.

وجاء إعلان زواج العوضي من ياسمين مفاجأة متوقعة لشريحة من الجمهور، خاصة بعد حالة الجدل التي انتابت علاقتهما بعد تدخل شقيق ياسمين الفنان وائل عبد العزيز والذي أعلن مقاطعته لشقيقته كليا بسبب ارتباطها بالعوضي ليدخل الطرفان في مشادات عنيفة، وتوقع رواد السوشال ميديا عدم إتمام زواجهما.

ورغم ذلك كان مصدر مطلع قد كشف لموقع فوشيا، عن إتمام زواج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان أحمد العوضي، بشكل سري بعيدًا عن وسائل الإعلام.

وأضاف المصدر في تصريحاته آنذاك، أن ياسمين وأحمد تزوجا بالفعل قبل بدء شهر رمضان بأيام قليلة، دون الكشف عن الأمر حتى لأقرب أصدقائهما، وذلك تمهيدًا لإعلان الخبر لوسائل الإعلام في الوقت المناسب.

وتابع أن الفنانين أرادا عدم إثارة الجدل وتسليط الضوء على حياتهما الخاصة، وبالتالي وقوعهما في المزيد من المشكلات، خاصة بعد الأزمة التي وقعت بين ياسمين عبدالعزيز وشقيقها الفنان وائل عبدالعزيز على خلفية علاقتها بأحمد العوضي، قبل أن يعلن وائل اعتذاره لها وخروجه من حياتها.

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وخلال الأيام الأخيرة ظهرت العديد من الدلائل التي تؤكد خبر زواج ياسمين والعوضي، وهي تزايد الغزل المتبادل بينهما على مواقع التواصل الاجتماعى، والاعترافات الصريحة بالحب أكثر من مرة، ما زاد من تيقن الجمهور بشأن اقتراب اتخاذ علاقتهما شكلًا رسميًا، وهو ما تم بالفعل قبل شهر رمضان الكريم.

وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز، دراما رمضان الحالي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، والذي يدور في إطار رومانسي واجتماعي، حيث تجسد الزوجة المثالية التي تتعرض للظلم من زوجها حتى قام بتطليقها، وتبحث عن حب جديد، يعوض ما فاتها من السعادة في زواجها الأول.

فيما يخوض أحمد العوضي السباق الرمضاني الدرامي بمسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، حيث يجسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، وتدور حرب بين الخير والشر في العمل الذي يروي بطولة ضابط القوات المسلحة المصرية أحمد المنسي والذي يقوم ببطولته كرارة.