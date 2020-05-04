الجمهور يتهم زينة بشراء هاشتاج "زينة جمع سالم" ويفتح النار عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن مسلسل "جمع سالم" للفنانة المصرية زينة، لم يلق القبول عند شريحة عريضة من الجمهور، فمنذ بداية عرض حلقاته الأولى، لم يستطع أبطال العمل إقناع الجمهور بالحبكة الدرامية، وعلى الرغم من عدم نجاحه إلا أن صعوده في الترند عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثار موجة هجوم عنيفة ضد الفنانة زينة.

واتهم عدد كبير من المتابعين، الفنانة زينة والقائمين على العمل بشراء هاشتاج مدفوع الأجر بعنوان #زينة جمع سالم، لإنقاذ مسلسلها الذي وصفوه بالفاشل علي حد قولهم، وتفاعل عدد كبير من رواد السوشال ميديا، قائلين:‏إزاي ‎#زينه جمع سالم تريند رقم واحد ومفيش فيه ولا تويته.. ‏‎هاشتاج مدفوع الثمن.. ‏‎#زينه جمع سالم هههههههههههه زينه قالت هى ريهام حجاج أحسن منى فى ايه؟ أما اشترى تريند زيها".

وأضاف آخرون: "‏والله حرام الفلوس في شراء تريند عمل ميت فنيا وبطلته زينة ‎#زينهجمعسالم.. ‏زينة اشترت هاشتاج علشان مسلسلها الفاشل اللي محدش بيتفرج عليه غير اللي مثلوا فيه ‎#زينهجمعسالم.. ‏هاشتاج بفلوس علشان ماحدش جايب سيرة المسلسل ‎#زينهجمعسالم".

مسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك في بطولته: دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، وتدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية.

من ناحية أخرى كانت محكمة أسرة مدينة نصر قررت مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والذي يطالب فيها بالإشراف التعليمي لـ"توأم زينة" إداريا.

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وكان محامي "زينة" دفع أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم وجود سند أو نص قانوني اسمه "الإشراف التعليمي"، وقال إن المادة 54 من الحضانة تنص على حق الولاية التعليمية، وهذه الولاية التعليمية يحصل عليها الوالي عن الأطفال من المحكمة وإن المسؤول عن الولاية التعليمية للتوأم "زينة".

يذكر أن الفنانة زينة أقامت دعوى أمام محكمة أسرة مدينة نصر طالبت فيها بالمصروفات المدرسية لتوأمها عن عامي "2018 و2019" و"2019 و2020" بمبلغ 43 ألف جنيه إسترليني، وكانت الفنانة زينة قد كشفت عن تفاصيل علاقتها وزواجها من الفنان أحمد عز، في لقاء تليفزيوني.

يذكر أن آخر أعمال زينة في الدراما مسلسل "ممنوع الاقتراب والتصوير"، للمخرج زياد الوشاحي، وتأليف محمد الصفتي، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان فتحي عبد الوهاب ونسرين أمين، ومي القاضي ومحمد شاهين وحازم سمير، وعرض في عام 2018.