ديانا كرزون تستفز الخليجيين بـ"إعجاب" وتتعرض لهجوم غير مسبوق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون نفسها في موقف صعب، بعد أن أشارت بالإعجاب على صورة كاريكاتير مسيء لدول الخليج في "تويتر"، مما أثار حفيظة شريحة ضخمة من جمهورها، الذين وصفوا موقفها بالغريب والصادم.

وتعرضت ديانا لهجوم غير مسوبق على تويتر من قبل المغردين الخليجيين، مطالبينها بإلغاء علامة الإعجاب والاعتذار، كما تناول بعضهم صورا قديمة لديانا ردًا على ما قامت به، وبالفعل قامت كرزون بحذف الإعجاب دون تعليق على ما حدث.

واتهم مغردون الفنانة الشابة بافتعال المشاكل وإثارة الجدل، وقال آخرون إنها تبحث عن الشهرة من خلال ممارساتها المتكررة بإثارة الرأي العام، وهو الأمر الذي أصبح ظاهرًا للعيان في الآونة الأخيرة.

وقال البعض إن دول الخليج استقبلت ديانا بكل صدر رحب، وساعدتها على نيل شهرة واسعة في المنطقة، كما فتحت لها أبواب المشاركة بعدد من الحفلات الضخمة، وعليه كان يجب عليها احترام الشعب والحكومات والتروي قبل الإعجاب بصورة مسيئة.

وكان الشاب السعودي مطلق السلطان أحد مشاهير السناب شات قد خرج مؤخرًا، وأكد أن النجمة الأردنية ديانا كرزون وشقيقتها زين تتعاملان مع الآخرين بحسب مصلحتهما الشخصية، وذلك خلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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كما أكد مطلق أن كرزون لم يكن لديها الكثير من المتابعين عبر حسابها الشخصي في انستغرام، فقام بمساعدتها وإعداد فيديوهات لأغنياتها ثم أرسلها إليها حتى تقوم بنشرها على حسابها، ولكن أكثر ما أثار صدمته هو حظر كرزون له عبر السوشال ميديا.

يشار إلى أن ديانا كرزون هي مغنية أردنية من أصل فلسطيني ولدت في الكويت في 30 أكتوبر 1983 ونشأت في أسرة موسيقية أردنية، تحب الفن منذ طفولتها.

وشاركت دينا في العديد من المهرجانات الوطنية في الأردن، وخاضت تجربة التمثيل حين شاركت في بطولة مسلسل "منتهى العشق" مع مصطفى قمر، ودرست ديانا دبلوم في علوم الطيران في جامعة عمّان الأهيلة.

وكانت البداية الحقيقية لديانا كرزون في برنامج الهواة "سوبر ستار" في موسمه الأول في عام 2003 حيث فازت ديانا بلقب سوبر ستار العرب، وكانت من هنا انطلاقتها للجمهور العربي.

ومؤخرا أعلنت الفنانة الأردنية عقد قرانها من مذيع أردني، وقالت منذ أيام إنها ستقدم على الزواج دون زفاف بسبب انتشار فايروس كورونا والأوضاع الحالية التي تمر بها جميع دول العالم.