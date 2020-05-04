رامز جلال.. ارتبط اسمه بفنانة وشابة مجهولة وأسرار حياته ستفاجئك! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

عُرف النجم المصري رامز جلال بشكل واسع جماهيريًا وإعلاميًا نظرًا لتقديمه برامج المقالب التي تحظى باهتمام واسع في كل عام من شهر رمضان المبارك، لكن حياته الشخصية تبقى محاطة بالكثير من الغموض والأسرار ويحرص عليها النجم أن لا تكون مادة دسمة في الإعلام كغيره من نجوم الفن والمشاهير.

وقبل أن يكون رامز جلال مقدما لبرامج المقالب منذ 9 أعوام تقريبًا، فهو ممثل تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1995 ثم قام ببعض الادوار الثانوية حتى قام بأول بطولة مطلقة في فيلم أحلام الفتى الطايش في صيف عام 2007، وبعدها شارك في 10 أفلام، وما يقارب الـ 25 مسلسلاً.

اتجه رامز جلال إلى تقديم برامج المقالب عام 2011، بدأها بـ "رامز قلب الأسد" ثم توالت برامجه إلى يومنا هذا وهي "رامز عنخ آمون" و "رامز ثعلب الصحراء" و "رامز قرش البحر" و "رامز واكل الجو" و "رامز بيلعب بالنار" و"رامز تحت الأرض" و"رامز تحت الصفر" و"رامز في الشلال" و"رامز مجنون".

أما عن حياته فهو هو ابن المخرج أحمد جلال توفيق، وأخ للفنان ياس رسمير جلال. قرر رامز الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج وهذا بسبب حبه الكبير لفن التمثيل الذي عاش في داخله منذ صغره بسبب ذهابه المتكرر مع والده إلى المسرح أثناء البروفات مع أحمد السقا، أحمد حلمي، محمد سعد، مجدي كامل، منال عـفيفي، منال سلامة، وأيمن عزب، كانوا نفس دفعة رامز بعد المعهد التحق رامز بالجيش وكان في قيادة سلاح المشاة.

حرص رامز طوال السنوات الماضية على عدم الكشف عن حياته الخاصة، ورغم استضافته في العديد من البرامج التلفزيونية فقد كان يتهرب من الإجابة عن هوية زوجته، فكثرت الإشاعات حوله في هذا الشأن، واعتقد الجمهور أن زوجته هي الفنانة غادة شريف بعد تداول صورة زفاف لهما سابقًا، لكن اتضح أنها مشهد من مسلسل "وتاهت بعد العمر الطويل" عام 2001.

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وأعلن رامز جلال بعد ذلك أنه مرتبط بامرأة من خارج الوسط الفني ورفض ذكر اسم زوجته، ليضع حدا للشائعات التي جمعته بزميلات في الوسط الفني.

كما نُشرت صورة تجمعه بشابة شقراء قال الجمهور إنها زوجته، وأكدت على ذلك الإعلامية الكويتية مي العيدان التي نشرت الصورة قبل أيام قليلة وقالت إنها زوجته، وهي نفس الصورة المتداولة عام 2017 لكن لم تُعرف هويتها.

وبحسب المعلومات أيضًا فإن لرامز جلال ابن يدعى ياسر من مواليد 2012، وأطلق عليه هذا الاسم تيمناً بشقيقه الأكبر. فيما ذكرت مصادر مقربة من الفنان في تصريحات إعلامية أنه كان مرتبطا بوالدته بشكل كبير، وتعرض لانهيار شديد عقب وفاتها.

وأكدت المصادر أن جلال شخصية متدينة ويؤدي الحج أو العُمرة كل عام ويصلي الجمعة في المسجد، رغم أن الكثير من المتابعين اعتقدوا غير ذلك وذلك بسبب شخصيته التي رسمها للمتابعين، والتي وصفوها بـ"المستفزة".

ومؤخرًا منعت نقابة الفنانين المصريين رامز من الظهور على أي محطة مصرية، على إثر ما أسمته خروقات في برنامجه (رامز مجنون رسمي)، بالإضافة لعدم امتلاكه لتصريح يمكنه من مزاولة مهنة الإعلام.