قصي خولي يشعل المنافسة قبل حلقته في برنامج "إغلب السقا".. هذا ما فعله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعل النجم السوري قصي خولي، مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره لصورة له مع النجم المصري أحمد السقا من برنامج "إغلب السقا" على حسابه على إنستغرام وعلق عليها قائلا "مين بتعتقدوا رح يفوز غدا".

وأضاف خولي محمسا متابعيه على اختيار الفائز "من أجوبتكم الصحيحة ح أعمل قرعة صغيرة وأختار اسم صبية واسم شاب وأسجل لهم معايدة صغيرة بأسمائهم ونزلها عندى على الإنستغرام.. كشكر منى على المحبة والاهتمام والدعم الدائم من المحبين الغوالي الخوليين".

وانهالت التعليقات مؤكدة أن قصي هو الفائز معلقين "أكيد إنت ابن سوريا "،" قصى خولي "،" إن شاء الله قصي خولي "، و"يا عمري ناطرينك بكرا على نار.. يؤبرني وأخيرا حتنور الشاشة أبو العميد.. أبو العميد يؤبرني ناطرينك.. أكيد إنت حتغلب السقا ".

كما لم يتجاهل المتابعون براعة السقا خلال الحلقات السابقة/ حيث لم يتم الفوز عليه إلا مرتين فقط على مدار عشر حلقات حيث قالوا "السقا رح يفوز بفرق صغير أبو عميد"،" السقا "،" أحمد السقا "،" السقا رح يفوز ".

وكان النجم أحمد فهمي قد تغلّب على السقا الأحد، في جميع تحديات البرنامج عدا تحد واحد فقط فاز فيه السقا، ما جعل مواقع السوشال ميديا تضج فرحًا على هزيمة السقا للمرة الثانية بعد سلسلة انتصارات متتالية خلال حلقات البرنامج الماضية

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ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهم، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لأحد الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ستة ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه رزان مغربي.