شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مختلفة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعيد ميلادها الـ37، فى منزلها بطريقة مختلفة هذا العام بسبب فيروس كورونا، حيث زينت تورتة عيد الميلاد بزجاجة كحول، كما أضافت كمامات للبلالين الضخمة التى وضعتها للاحتفال، حيث نشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "الاحتفال بعيد ميلادى.. خليك بالبيت".









كما نشرت ميريام فيديو عبر خاصية ستورى لهدية ابنها "جايدن" والتى صنعها بنفسه، لتؤكد أنها أفضل هدية حصلت عليها.

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وكانت قررت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، استغلال فترة الحجر الصحى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لتحضير الكعك والمعمول، ونشرت ميريام مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، أثناء استعدادها بارتداء "القفازات" لتحضير الكعك، وكتبت فى تعليقها على الفيديو: "بلّش تحضير معمول وكعك العيد.. خليك بالبيت.. الحجر الصحى".

وفى سياق متصل تحرص الفنانة ميريام فارس على قضاء وقت ممتع مع ابنها جايدن فى فترة الحجر المنزلى، وعدم الخروج منه، للحد من انتشار فيروس كورونا، وشاركت ميريام جمهورها بمقطع فيديو طريف وهى تخبز فى المطبخ مع نجلها جايدن ويعدان البسكويت، كما شاركت ميريام فارس، مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وهى تمارس الرياضة فى المنزل، وكتبت على الفيديو قائلة: "الرياضة خلال الحجر الصحى غير يوميات الحجر خليك بالبيت".

فى سياق آخر انتهت المطربة اللبنانية ميريام فارس من تسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هانى ربيع، والثانية باللهجة اللبنانية من كلمات ايلى حنا، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع وليد المسيح ، ومن المقرر طرحهما تباعاً على "يوتيوب" فى موسم الصيف على فترات متباعدة.