شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تنتهي من ألبومها الجديد وتنشر صورة من الاستوديو تراعي التباعد الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة اللبنانية اليسا، بانتهائها من تسجيل آخر أغنية لألبومها الجديد، وأعلنت أنه أصبح جاهزاً للطرح خلال عام 2020، ونشرت إليسا صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، من داخل الاستوديو وهي تحتفل مع مجموعة عمل الألبوم وعلقت قائلة: "التباعد الاجتماعي عند الاحتفال بتسجيل آخرأغنية للألبوم ، بعد 40 يومًا من التأخير بسبب الفيروس. تم الانتهاء من الألبوم، ويمكننا القول أخيرًا أنه سيكون هناك شيء إيجابي في عام 2020".



اليسا عبر تويتر

و تخطت أغنيتها "هنغنى كمان وكمان" التى طرحتها النجمة اللبنانية مؤخرا حاجز أكثر من 3 مليون ونصف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" بعد 5 أيام فقط من طرحها وهى من كلمات شادى نور وتوزيع إلهامى دهيمة وألحان محمد يحيى .

Advertisements



صورة اليسا تحتفل بالألبوم الجديد

وصورت اليسا الأغنية من داخل منزلها، وظهرت معها المطربة اللبنانية هيفاء وهبي وهي تجري معها مكالمة هاتفية فيديو، لتأخذ رأيها في أغنيتها الجديدة وسط أجواء من المرح والرقص ليتحديا أجواء فيروس كورونا المستجد.

على الجانب الآخر، تتعاون إليسا فى ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى الألبوم باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب

وطرحت إليسا، فى شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.