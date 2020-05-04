تراند اليوم : هجوم على فنان سعودي شهير بسبب تصريح مفاجيء عن "الأتراك"



أحدثت فنان سعودي موجة جدل بتصريحاته بين السعوديين الذين شنوا عليه هجومًا عنيفًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان السعودي عبدالمجيد الرهيدي، إن الأتراك والهنود في مكة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.

وأضاف "الرهيدي" خلال لقاء له في برنامج "قلب مفتوح"، الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني : "العرق الهندي و التركي كان في مكة من أيام سيدنا محمد ﷺ!".

فيما لم ترق تصريحات الفنان إلى السعوديين، الذين شنوا هجومًا عليه، معتبرين أن تصريحاته تشويهًا للهوية الوطنية، مطالبين بالتحقيق معه.

وعلق الحساب السعودي الشهير الذي يحمل اسم "مجموعة نايف بن خالد" بالقول :" زيادة على تشويه الهوية الوطنية وتمزيق الثقافة السعودية.. خرج علينا عبدالمجيد الرهيدي: ليقول:العرق الهندي و التركي كان في مكه من ايام سيدنا محمد ﷺ! فأي سخرية هذه؟ وأي ضحالة في الأ فكار نشاهدها؟ وأي تسطيح وغباء اعلامي نسمعه؟ هل وصل اعلامنا لهذا المستوى من الانحدار الذي لا حد له؟".

زيادة على تشويه الهوية الوطنية

وتمزيق الثقافة السعودية.

خرج علينا عبدالمجيد الرهيدي:

ليقول:العرق الهندي و التركي كان في مكه من ايام سيدنا محمد ﷺ!

فأي سخرية هذه؟

وأي ضحالة في الأ فكار نشاهدها؟

وأي تسطيح وغباء اعلامي نسمعه؟

هل وصل اعلامنا لهذا المستوى

من الانحدار الذي لا حد له؟ pic.twitter.com/wEJL3JNo9u — مجموعة نايف بن خالد (@naif4002) May 3, 2020

— مجموعة نايف بن خالد (@naif4002)